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Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

05.09.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Ahmed Musa da katıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Slavia Prag 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag demir grup sivasspor futbol

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