Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezon çalışmaları kapsamında çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, Trabzonspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçı öncesi takımına güvendiğini söyledi.

Yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında önce Bolu'nun Gerede ilçesinde toplanan ve 13 günlük kampın ardından 2'nci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da gerçekleştiren Demir Grup Sivasspor, Sivas'a döndü.

Trabzonspor ile 30 Temmuz'da İstanbul'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bolu ve Avusturya kamplarının mükemmel geçtiğini aktaran Çalımbay, "Çalışma açısından kamplarımız süperdi, neşeli ve güzel bir şekilde kamp yaptık. Kısacası mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdik. Oynadığımız 5 hazırlık maçını da çok iyi şekilde bitirdik." diye konuştu.

Çalımbay, transfer konusunda herkesin bir uğraş verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ortada bir gerçek var, bizim iyi bir kadro kurmamız lazım. İyi bir kadro derken de geniş ve iyi oyunculardan kurulu bir kadro kurmamız gerekiyor ki biz hem Avrupa hem de Türkiye'de gidelim. Benim en çok istediğim şeylerden biri de oynayacağımız Süper Kupa. Onu en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu da Sivas tarihinde hiç olmamış bir şey. Süper Kupa'yı oynamak bütün futbolcuların, bütün takımların en çok istediği şeyler. Bu maçtan önce mutlaka transfer yetiştirmemiz gerekiyordu ama bütün uğraşlara rağmen bu karşılaşmada yeni transferlerimizin olacağını zannetmiyorum. Bu, biraz bize sıkıntı olabilir.

Takımıma güveniyorum, mükemmel de çalıştık, çok iyi bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizim mutlaka oyuncu almamız gerekiyor. Bizi hem ligde hem de Avrupa'da taşıyacak oyuncular almamız gerekiyor. Başta büyük takımlar olmak üzere gerçekten çok iyi transferler yapılıyor. Ben geçen seneki gibi sıkıntı yaşamak istemiyorum. Bir an önce transfer yapmalıyız. O alacağımız arkadaşların hazırlık dönemine yetişmelerini çok isterdim. Ama maalesef takıma Murat Paluli, Robin ve Karol katıldı. Biz yine de Trabzonspor maçında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kapasitemizin üstüne çıkacağız. Süper Kupa'yı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ın transferini istediğini dile getiren Çalımbay, "Galatasaray ile aynı yerde kamp yapıyorduk, hazırlık maçlarını izledim. Başkan ile de konuştuk. Bizim başkanımız da konuştu. Bence bir sorun yok ama başka bir sorun var, onu da çözeceklerine inanıyorum. İnşallah çözerler. Bizim bir kere forvet arkası bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız var. İnşallah olur, olmaması için bir neden yok." ifadelerini kullandı.

- İdman

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Geniş alan pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.