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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

12.07.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından konakladığı otelde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Ardından dayanıklılık koşusu ve geniş alan çoklu pas çalışması yapan sporcular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, akşam yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti
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Süper Lig Sivasspor Bolu

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