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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

24.07.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah ile karşı karşıya gelecek. Bad Blumau Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, 26 Temmuz Salı günü Sivas'a dönecek.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Avusturya futbol

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