Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ara vermeden UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 4. hafta maçında deplasmanda Ballkani ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor'da, Ballkani maçı hazırlıkları başladı

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