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Sivasspor'da, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

12.10.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Kosova ekibi Ballkani ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Top kapma, pas ve pres çalışması yapılan antrenmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Ballkani ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 22.00'de Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.

Sivasspor'da, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor'da, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Ballkani maçı hazırlıklarını tamamladı

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Anahtar Kelimeler:
demir grup sivasspor futbol

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