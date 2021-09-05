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Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

05.09.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

5'e 2 top kapma, pas ve pres organizasyonlarının ardından idman, çabukluk ve şut çalışması ile devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
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