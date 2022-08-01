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Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

01.08.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu arada kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Clinton N'Jienin bu akşam Sivas'a geleceği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, 6 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

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