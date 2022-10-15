Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise geniş alanda pas ve şut çalıştı, çift kale maç yaptı.

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