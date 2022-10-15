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Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

15.10.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise geniş alanda pas ve şut çalıştı, çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarınki çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Bitexen Giresunspor, 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

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Süper Lig demir grup sivasspor futbol

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