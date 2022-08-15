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Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

15.08.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dayanıklılık koşuları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı geçen orta saha oyuncusu Hakan Arslan da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi futbol malmö

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