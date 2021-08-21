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Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

21.08.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

SİVAS (AA) - Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Trabzon'a gidecek.

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
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