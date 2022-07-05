Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Dimitrios Goutas, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Sivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi

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