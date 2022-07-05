SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi bazı futbolcular sağlık kontrolüne tabi tutuldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Dimitrios Goutas, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Futbolcular, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.
Sivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi
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