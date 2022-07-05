Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bolu'nun Gerede ilçesinde, kırmızı-beyazlı ekibin kampta olduğu otelin sahasında akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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