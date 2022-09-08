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Sivassporlu yöneticiler, Slavia Prag yöneticileriyle bir araya geldi

08.09.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivassporlu yöneticiler, Slavia Prag yöneticileriyle bir araya geldi

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da, yönetim kurulu üyeleri konuk ekibin yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar, başkan yardımcısı Mehmet Oflaz, asbaşkanlar Ömer Sepet, Mehmet Ali Topal, Mehmet Boyraz ve Uğur Akkuş, karşılaşma öncesi Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik ve kulüp yöneticileri ile akşam yemeği yedi.

Otyakmaz, günün anısına misafir takım yöneticilerine plaket ve forma hediye etti.

Yemekte UEFA Delegesi Michail Kassabov da yer aldı.

Sivassporlu yöneticiler, Slavia Prag yöneticileriyle bir araya geldi

Sivassporlu yöneticiler, Slavia Prag yöneticileriyle bir araya geldi

Sivasspor'lu yöneticiler Slavia Prag yöneticileriyle bir araya geldi

Sivasspor'lu yöneticiler Slavia Prag yöneticileriyle bir araya geldi

Sivasspor'lu yöneticiler Slavia Prag yöneticileriyle bir araya geldi

Sivasspor'lu yöneticiler Slavia Prag yöneticileriyle bir araya geldi

Sivasspor'lu yöneticiler Slavia Prag yöneticileriyle bir araya geldi

Sivasspor'lu yöneticiler Slavia Prag yöneticileriyle bir araya geldi

Sivasspor'lu yöneticiler Slavia Prag yöneticileriyle bir araya geldi

Sivasspor'lu yöneticiler Slavia Prag yöneticileriyle bir araya geldi

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Anahtar Kelimeler:
Slavia Prag demir grup sivasspor futbol yemek

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