YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

11.07.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

SİVAS (AA) - Yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan Demir Grup Sivasspor'un kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp çalışmaları kapsamında 28 Haziran'da Gerede'de toplanan ve ertesi gün hazırlıklara başlayan futbolcular, 13 günlük kampı tamamladı.

Kamp süresince yeni sezona teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yoğun tempoyla hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, toplam 21 antrenman yaptı.

Kampta, yeni transferler Murat Paluli, Robin Yalçın ve Karol Angielski de yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip ayrıca kampta 2 de hazırlık maçı oynadı, Al Shamal'i 2-0, Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti.

Bolu kampının tamamlanmasının ardından 3 gün izin yapacak futbolcular, 15 Temmuz akşamı İstanbul'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.

Yeni sezon hazırlıklarını 26 Temmuz'a kadar Burgenland eyaletinin Güssing ilçesindeki Stegersbach kasabasında sürdürecek Sivasspor, burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bolu demir grup sivasspor

Sivas Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:51
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.