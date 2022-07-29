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Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

29.07.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

SİVAS (AA) - Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile yarın karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Demir Grup Sivasspor'un 21 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Leke James, Mustapha Yatabare, Karol Angielski

Karşılaşma için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan hareket eden kafile İstanbul'a geldi.

Sivasspor, akşam saatlerinde Başakşehir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

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Anahtar Kelimeler:
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