YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'un yeni transferi James'den açıklama:

Sivasspor'un yeni transferi James'den açıklama:

17.07.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımı için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir futbolcu görecekler sahada. Bunun garantisini verebiliyorum"

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James, kırmızı-beyazlı kulüpte güzel şeyler yapacağına inandığını belirtti.

Sivasspor'un Suudi Arabistan temsilcisi El Qadisiyah takımından renklerine bağladığı Nijeryalı forvet James, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Bolu kampında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Kırmızı-beyazlı ekibe geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran James, "Burada çok azimli ve istekli insanlar var. Bunu görmek de beni motive ediyor. Gelmeden önce kulüple ilgili çok duyum aldım. Bilgi aldığım insanlar Demir Grup Sivasspor ile ilgili çok güzel yorumda bulundular, iyi şeyler söylediler. Ben de buraya azimli ve istekli geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

James, transfer süreci hakkında ise şunları kaydetti:

"Bu süreç çok güzel geçti. Menajerim kulüple görüşmeleri yürüttü. Şartlar belirlendikten sonra imza atmak için geldim. Demir Grup Sivasspor çok net bir tavır ortaya koydu. Her şeyi yerine getirecek şekilde davrandı. İstisnasız herkes Sivasspor ile ilgili güzel yorumda bulundu. Sivasspor'da bir aile ortamının olduğunu ve her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini söylediler. Gördüğüm kadar da bu böyle ilerliyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımı için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir futbolcu görecekler sahada. Bunun garantisini verebiliyorum."

Sivasspor'un yeni transferi James'den açıklama:

- "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımı için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir futbolcu görecekler sahada. Bunun garantisini verebiliyorum"

Sivasspor'un yeni transferi James'den

Sivasspor'un yeni transferi James'den

Sivasspor'un yeni transferi James'den

Sivasspor'un yeni transferi James'den
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor

Sivas Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:23
Sabah
05:11
Öğle
12:43
İkindi
16:39
Akşam
20:05
Yatsı
21:46

Sivas Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Lalezar Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.