YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

12.08.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

H.G. (65) yönetimindeki 58 BA 449 plakalı otomobil, Soğuk Çermik Kaplıcası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
03:58
Sabah
05:34
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:40
Yatsı
21:10
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.