SİVAS (AA) - Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
H.G. (65) yönetimindeki 58 BA 449 plakalı otomobil, Soğuk Çermik Kaplıcası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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