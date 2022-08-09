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Sivas'ta alternatif yem bitkisi tritikalenin hasadına başlandı

09.08.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Yılmaz Şimşek: - "Ulaş TİGEM Türkiye'nin tohumluk tritikale ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor. Amacımız tümünü karşılamak"

SİVAS (AA) - Sivas'ta, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen, kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin hasadına başlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde düzenlenen tritikale hasadına katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, işletmenin ülkenin en büyük kamusal tarım işletmelerinden olduğunu belirtti.

Ulaş TİGEM'in yaklaşık 71 bin dekarlık araziye sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, "Burada bitkisel ve hayvansal üretim söz konusu. Hayvansal üretimde Kangal Akkaraman koyunu üretimi ve yine Kangal köpeği üretimi ön plana çıkıyor. Bitkisel üretimde de yem bitkileri özellik arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Yem bitkisi olarak kullanılan tritikalenin önemine dikkati çeken Şimşek, "Ulaş TİGEM Türkiye'nin tohumluk tritikale ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor. Amacımız tümünü karşılamak. Daha verimli yem bitkileri üretmeyi ve bu şekilde tarım sektöründe kaliteyi artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulaş TİGEM'in 18 bin dekar alanına ekilen tritikaleden 4 bin 250 ton rekolte beklendiği belirtildi.

Öte yandan Vali Şimşek, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Tarımsal Ar-Ge Merkezinin, Hamidiye Kültür Bahçesi karşısında yetiştirilen buğdayların ilk hasadı için düzenlenen programa da katıldı.

Tarlada incelemede bulunan Şimşek, Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul'dan bilgi aldı.

Kuraklığa, soğuğa, hastalık ve zararlılara dayanıklı 3 bin 500 yeni buğday çeşidi üzerinde çalışma yapan Tarımsal Ar-Ge merkezini tebrik eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz yeni bir üniversite ama güzel çalışmalar yapıyor. Yeni tahıl çeşitlerinin geliştirilmesi anlamında inanıyorum ki güzel başarılara imza atacak. Şu ana kadar yaklaşık 25 buğday çeşidi tescillenmiş durumda. Yaklaşık 3 bin 500 yeni buğday üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Burada geliştirilecek buğday çeşitleri gerek ülkemizin gerekse dünyanın yaşayabileceği gıda sıkıntısına da bir çare olacak. Burada kuraklığa, hastalığa, soğuğa dayanıklı buğday çeşitleri geliştirilecek ve ileride yaşanacak gıda sıkıntısı için inanıyorum ki bir çare olacak."

Sivas'ta alternatif yem bitkisi tritikalenin hasadına başlandı

- Vali Yılmaz Şimşek: - "Ulaş TİGEM Türkiye'nin tohumluk tritikale ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor. Amacımız tümünü karşılamak"

Sivas'ta alternatif yem bitkisi tritikalenin hasadına başlandı

Sivas'ta alternatif yem bitkisi tritikalenin hasadına başlandı

Sivas'ta alternatif yem bitkisi tritikalenin hasadına başlandı

Sivas'ta alternatif yem bitkisi tritikalenin hasadına başlandı

Sivas'ta alternatif yem bitkisi tritikalenin hasadına başlandı

Sivas'ta alternatif yem bitkisi tritikalenin hasadına başlandı

Sivas'ta alternatif yem bitkisi tritikalenin hasadına başlandı

Sivas'ta alternatif yem bitkisi tritikalenin hasadına başlandı

Sivas'ta alternatif yem bitkisi tritikalenin hasadına başlandı

Sivas'ta alternatif yem bitkisi tritikalenin hasadına başlandı

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