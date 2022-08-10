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Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

10.08.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta attan düşerek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

İmaret köyü mevkisinde binicilik kursu alan ve atla gezintiye çıkan R.K. (34), dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan R.K, eğitmenin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri R.K'nin düştüğü bölgede inceleme yaptı.

Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

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