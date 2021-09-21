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Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

21.09.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta doğuştan cam kemik hastası 5,5 yaşındaki ikiz kardeşlere, engelliler derneği öncülüğünde imal edilen çift kişilik özel tekerlekli sandalye hediye edildi.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Murat ve Şükran Palta çifti, doğuştan cam kemik hastası ikiz çocukları Bünyamin ve Muhammet Musap Palta'nın yaşamlarını kolaylaştırabilmek için Sivas Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne başvurarak çift kişilik çocuk puseti ihtiyacı olduklarını söyledi.

Ailenin isteğini yerine getirmek için kolları sıvayan dernek başkanı Halil Geçkil'in tasarladığı Cumhuriyet Üniversitesi ve hayırseverlerin desteğiyle imal edilen çift kişilik özel tekerlekli sandalye, ikizlere teslim edildi.

Geçkil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu tekerlekli sandalyelerin fiyatlarının çok yüksek olduğunu öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yurt dışındaki fiyatların 50 bin liraya, yurt içindeki fiyatların ise 17 bin 900 liraya kadar çıktığını gördük. Maliyeti yüksek olduğu için tasarımı tamamen bana ait çift kişilik 90 kiloya kadar taşıma kapasitesi olan bu arabayı yaptık. Tabii bu aşamada Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisleri Bölümü'ndeki bazı hocalarımızdan destek aldım. Bu kardeşlerimiz, yaklaşık 12-13 yaşına kadar hediye ettiğimiz bu tekerlekli sandalyelere rahatlıkla binebilecekler. Aileleri de rahat bir şekilde onları gezdirebilecek."

Tekerlekli sandalyeyi, gece gündüz çalışarak 21 günde imal ettiklerine dikkati çeken Geçkil, "Aracımız, 3 bin 250 liraya mal oldu. Hayırseverlere de çok teşekkür ediyoruz. Onların da desteği çok büyük. Yine üniversitemizdeki makine mühendislerinin desteğiyle bu aracın patentini de almaya çalışacağız ve ileride daha iyilerini yapmayı planlıyoruz." dedi.

Geçkil'e teşekkür eden anne Şükran Palta ise "Çocuklarım cam kemik hastası olduğu için tam olarak yürüyemiyor. Devamlı düşüp kalkıyorlar. Bu araç sayesinde çocuklarımı gezmeye, parka daha çok çıkarabileceğim. İşimizi çok kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi

Sivas'ta cam kemik hastası ikizlere özel tekerlekli sandalye üretildi
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