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Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

25.09.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

S.E. (35) yönetimindeki 58 TL 133 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda arazide devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonun kupa kısmında sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas hafriyat kamyonu

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