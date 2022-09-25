SİVAS (AA) - Sivas'ta hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
S.E. (35) yönetimindeki 58 TL 133 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda arazide devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonun kupa kısmında sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı
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