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Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

20.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

SİVAS (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda 14-20 Haziran'da düzenlenen organizasyona, 71 ilden 2 bin 600 sporcu katıldı.

Kadın ve erkeklerde çeşitli kategorilerde düzenlenen müsabakalarda sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalarda erkekler 33 kiloda Mücahit Yener, 37 kiloda Nuri Nisir, 41 kiloda Ali Kerem Berktaş, 45 kiloda Melih Kerem Semerci, 49 kiloda Ahmet Ezzat Bidanok, 53 kiloda Nusret Efe Çakır, 57 kiloda Buğra Çoşgungönül, 61 kiloda Alper Tuncay, 65 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ve +65 kiloda Arda Samet Eroğlu birinci oldu.

Kızlarda ise 29 kiloda Nazlı Efe, 33 kiloda Aleyna Nur Ili, 37 kiloda Eda Gül, 41 kiloda Damla Nur Yılmaz, 44 kiloda Zeynep Tekin, 47 kiloda Esila Deniz, 51 kiloda Zeynep Duru Kokoç, 55 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar, 59 kiloda Ezgi Naz Akyapın ve +59 kiloda Elifnaz Köseoğlu birinci sırayı aldı.

Şampiyonada dereceye girenlere madalyaları, federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

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