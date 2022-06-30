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Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

30.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

SİVAS (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Sivas'ta düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası sürüyor.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'ndaki şampiyonanın açılış seremonisine, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile sporcular katıldı.

Açılışta konuşan Erdoğan Tunç, spor altyapısının güçlenmesiyle sportif anlamda şehrin birçok müsabakaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sivas'ta peş peşe düzenlenen organizasyonlarla farklı spor branşlarında binlerce sporcunun kentte ağırlandığını belirten Tunç, "Müsabakaları yapmaya devam ediyoruz. Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonasıyla Sivas'ta bir hafta boyunca eskrim şölenine ev sahipliği yapacağız." dedi.

Konuşmanın ardından Hayber, Vali Şimşek'e eskrim kılıcı hediye etti.

10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası'na Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak'tan 1404 sporcu katılıyor.

Şampiyona 5 Temmuz'da sona erecek.

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor

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