Sivas'ta engelli çocuklar lunaparkta eğlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta "Engelleri Aşıyoruz Projesi" kapsamında zihinsel ve bedensel engelli 50 çocuk, lunaparkta eğlendi.

Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince "Engelleri Aşıyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Geleneksel hale dönüştürülmesi planlanan proje ile engelli çocuklar, kentteki lunaparktan ücretsiz yararlanıyor. Aileleriyle evlerinden alınan 50 özel birey, lunaparkta doyasıya eğlendi.

- Kendilerine özel kartlarla lunaparktan ücretsiz yararlanacaklar

Dernek başkanı Halil Geçkil, proje ile engellilerin gönlüne dokunmaya çalıştıklarını belirterek, "Engelli kardeşlerimizin lunaparktan faydalanmasını istedik. Sanırım bu proje Türkiye'de ilk. İşletme sahibi Nuri Kılınç ile görüştük ve sağ olsunlar bize her türlü desteği vereceklerini söylediler. Hatta her zaman kapılarının engellilere açık olduğunu belirttiler. Yani sadece 1 günlük bir proje değil. Bunun için derneğimizin koordinesinde bize başvuran tüm engellilerimiz için bir kart oluşturulacak ve istedikleri zaman aileleriyle buraya gelip lunaparktaki oyuncaklardan ücretsiz faydalanabilecekler." dedi.

- "Kendi dünyalarının dışına çıkarak gönüllerince eğleniyorlar"

Engelliler ve ailelerinin mutluluğunun kendilerinin de mutluluğu olduğunu dile getiren işletme müdürü Durmuş Ali Güvenç ise "Burada kendi dünyalarının dışına çıkarak gönüllerince eğleniyorlar. İnşallah engelliler derneğinin öncülüğünde bizim de desteğimizle atılan bu adım örnek olur ve Türkiye'nin her yerinde uygulanır." diye konuştu.

Down sendromlu oğluyla lunaparka gelen Dilek Akıncı da, "Biz onları her ortama sokamıyoruz. Böyle etkinlikler onlar için çok önemli. Çocuklarımız burada doyasıya eğleniyor. Onların mutluluğu bizim her şeyimiz. Küçücük bir şey bile engellileri sevindirmeye yetiyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Zihinsel ve bedensel engelli Habibe Şura Özler de lunaparktaki oyuncakların çoğunu denediğini belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.