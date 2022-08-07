SİVAS (AA) - Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil, motosiklet ve bisiklet tutkunlarının katılımıyla kortej düzenlendi.
Sanal ortamda başlatılan "5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü"ne destek olmak amacıyla festival kapsamında çok sayıda klasik otomobil, motosiklet ve bisiklet tutkunu bir araya geldi.
Klasik otomobil, motosiklet ve bisikletleriyle tren garından başlayan kortej, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Motosikletliler, Buruciye Medresesi önünde gösteri sundu, katılımcılar halay çekti.
Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi
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