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Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

07.08.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil, motosiklet ve bisiklet tutkunlarının katılımıyla kortej düzenlendi.

Sanal ortamda başlatılan "5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü"ne destek olmak amacıyla festival kapsamında çok sayıda klasik otomobil, motosiklet ve bisiklet tutkunu bir araya geldi.

Klasik otomobil, motosiklet ve bisikletleriyle tren garından başlayan kortej, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Motosikletliler, Buruciye Medresesi önünde gösteri sundu, katılımcılar halay çekti.

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde klasik otomobil ve motosiklet korteji düzenlendi

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Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
03:51
Sabah
05:29
Öğle
12:43
İkindi
16:33
Akşam
19:46
Yatsı
21:18
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