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Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

29.07.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde cenaze yemeğinin ardından rahatsızlanan 54 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kısa süre önce vefat eden Ö.G'nin ailesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen organizasyona katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran 54 kişiden 5'i Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da zehirlenme şüphesiyle aynı hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Acil servise gelen vatandaşlardan Musa Koçak, "Yemek yedikten sonra malzeme almak içim köye gittim. Malzemeleri yükledikten sonra tekrar aracıma bindim, geri geri giderken birden gözlerim karardı. Sonrasında yine kendi aracımla hastaneye geldim." dedi.

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

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