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Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

23.06.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta çalıştığı inşaatın 1. katından düşen işçi, ağır yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki hastane inşaatında çalışan M.S. (42), 1. katta kalıpları söktüğü sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan M.S. 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Sivas'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

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