Hekimhan ilçesindeki Paşa Camisi'nde Hacı Süleyman Kızılaslan ve eşi Meryem Kızılaslan için düzenlenen cenaze törenine kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz katıldı.

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

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