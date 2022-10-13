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Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

13.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas merkeze bağlı bir köyde karı koca evlerinde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Yavu köyü Bahçeli Mezrası'nda çiftçilikle uğraşan S.Ö. (44) ile karısı S.Ö'nün (46) silahla vurulmuş halde evlerinde bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cesetler, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

S.Ö'nün, karısını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

Sivas'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Sivas karı koca

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