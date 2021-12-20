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Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak

20.12.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak

SİVAS (AA) - Türkiye'de kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Sivas'ta hazırlıklarını tamamlayan karla mücadele ekipleri, 300 araç ve 70 personelle 7 gün 24 saat görev yapacak.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı saha amirliğini ziyaret ederek karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayhan ve Bilgin, kış boyunca 7 gün 24 saat mesaide olacak personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Sivas olarak kışa hazır olduklarını belirten Ayhan, "Biz kışa hazırız, yeter ki kar yağsın. Eskiden kar yağarken hayatı çok meşakkatli hale getirdiği için duamız az yağsın olurdu ama şimdi duamız kar çok yağsın. Çünkü nebatatın, toprağın hem de insanların şiddetli bir şekilde kara yağmuru ihtiyacı var. Belediyemizin araç parkuru çok genç, ekipleri çok kuvvetli." ifadelerini kullandı.

Kışa hazır olduklarını vurgulayan Bilgin ise şunları kaydetti:

"Araç gereçlerimizle kışa hazırız. Beklentimiz ve temennimiz, Rabbimin, rahmetinden bizi esirgememesi. Ülkemizde, bölgede büyük bir kuraklık var. Kuraklığı gidermenin en etkili yolu da kar yağışı. İnşallah Rabbim Sivas'ı rahmetiyle buluşturur. Kar Sivas'a yakışıyor. Bizler de personelimizle araç gereçlerimizle karla mücadele etmeye hazırız. Sivas Belediyesi tüm ekipmanlarıyla personeliyle tecrübesi ile kışa hazır."

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:42
Öğle
12:34
İkindi
14:56
Akşam
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Yatsı
18:42

Sivas Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Karslıoğlu Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
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Şifa Eczanesi
Zara
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