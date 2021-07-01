YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı

Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı

01.07.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir köyde kuyuya düşen keçiler, AFAD ekibince bulundukları yerden çıkarıldı

İmranlı ilçesine bağlı Aydoğan köyünde arazide bulunan kuyuya 4 keçinin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi. Halat yardımıyla yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya inen AFAD personeli, keçileri ipe bağlayarak bulundukları yerden çıkardı. Keçiler sahibine teslim edildi.

Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı

Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı

Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı

Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı

Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı

Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:06
Sabah
05:01
Öğle
12:41
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:57

Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Meydan Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.