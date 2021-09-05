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Sivas'ta manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

05.09.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir şüphelinin, manavdan 300 lira ile sadaka kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manav çalışanı Ömer Biçici, Üçlerbey Mahallesi Kemal İbni Humam Caddesi'ndeki iş yerine geldiğinde kasanın altında bulunan yaklaşık 300 lira bozuk para ile sadaka kutusunun olmadığını fark ederek, iş yeri sahibine haber verdi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu gece saatlerinde yüzünü bez ile kapatan bir zanlının, brandayı kaldırıp manava girdiği ve sadaka kutusu ile paraları alıp kaçtığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ömer Biçici, AA muhabirine, "Hırsız yüzünü kapatmış, yüzü görünmüyor. Lambayı açıp paralarla sadaka kutusunu alıyor. Hırsız, dükkanın içerisinde birkaç dakika oyalanıp çıkıyor." dedi.

Sivas'ta manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
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