Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

SİVAS (AA) - Türkiye'nin birçok yerinde, yaz aylarında çıkan orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışması başlatan Anadolu-Sen Konfederasyonu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsünde 100 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Anadolu-Sen Konfederasyonu, önceki yaz aylarında Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından ilk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde zarar gören alanlara 700 fidan dikti.

Bu konuda farkındalık oluşturmak için Ankara, Eskişehir ve Adıyaman'da da ağaçlandırma çalışması yapan konfederasyon üyeleri, son olarak SCÜ kampüsündeki has bahçe alanında 100 meyve fidanını Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın katılımıyla toprakla buluşturdu.

Kampüsteki fidan dikim etkinliğinde bir konuşma yapan Yıldız, göreve geldiğinden bu yana yeşil bir yerleşke için çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar hem kampüsümüzde hem de diğer ilçelerde meslek yüksek okullarının bulunduğu alanlarda 300 bin fidan diktik. İçinde bulunduğumuz has bahçede de daha önce çeşitli kurumların desteğiyle birçok fidanı toprakla buluşturmuştuk." diye konuştu.

Kışa dayanıklı büyük fidanlar dikildiğini anlatan Yıldız, "Ayrıca bulunduğumuz bu alan şehirden insanların gezmek için geldiği, üniversitemiz öğrencileri, akademisyenleri ve çalışanlarının da faydalandığı bir yer. Dolayısıyla meyvesinden de elbette yararlanılacak." dedi.

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Mustafa Topçu ise orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin birçok yerinde ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını dile getirerek, "Üniversitemiz kampüsünde toplamda 400 ağaç dikmeyi planlıyoruz. Şu an 100 tanesini toprakla buluşturuyoruz. İnşallah tüm Sivas'ı yeşillendireceğiz." ifadelerini kullandı.