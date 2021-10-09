YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

09.10.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

SİVAS (AA) - Türkiye'nin birçok yerinde, yaz aylarında çıkan orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışması başlatan Anadolu-Sen Konfederasyonu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsünde 100 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Anadolu-Sen Konfederasyonu, önceki yaz aylarında Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından ilk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde zarar gören alanlara 700 fidan dikti.

Bu konuda farkındalık oluşturmak için Ankara, Eskişehir ve Adıyaman'da da ağaçlandırma çalışması yapan konfederasyon üyeleri, son olarak SCÜ kampüsündeki has bahçe alanında 100 meyve fidanını Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın katılımıyla toprakla buluşturdu.

Kampüsteki fidan dikim etkinliğinde bir konuşma yapan Yıldız, göreve geldiğinden bu yana yeşil bir yerleşke için çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar hem kampüsümüzde hem de diğer ilçelerde meslek yüksek okullarının bulunduğu alanlarda 300 bin fidan diktik. İçinde bulunduğumuz has bahçede de daha önce çeşitli kurumların desteğiyle birçok fidanı toprakla buluşturmuştuk." diye konuştu.

Kışa dayanıklı büyük fidanlar dikildiğini anlatan Yıldız, "Ayrıca bulunduğumuz bu alan şehirden insanların gezmek için geldiği, üniversitemiz öğrencileri, akademisyenleri ve çalışanlarının da faydalandığı bir yer. Dolayısıyla meyvesinden de elbette yararlanılacak." dedi.

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Mustafa Topçu ise orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin birçok yerinde ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını dile getirerek, "Üniversitemiz kampüsünde toplamda 400 ağaç dikmeyi planlıyoruz. Şu an 100 tanesini toprakla buluşturuyoruz. İnşallah tüm Sivas'ı yeşillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Sivas'ta orman yangınlarına dikkati çekmek için meyve fidanları toprakla buluşturuldu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 9 Ekim Cumartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:29
Öğle
12:24
İkindi
15:36
Akşam
18:10
Yatsı
19:27

Sivas Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cumartesi

Doğu Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Mevlana Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.