YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

09.09.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

S.A. (57) idaresindeki 38 FF 558 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Bedirli-Direkli Kavşağı'nda, A.B'nin (30) kullandığı 58 TC 748 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü S.A. kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki Ş.A. (56), sürücü A.B. ile hafif ticari araçtaki Ş.N.B. (20), S.B.(48), 2 yaşındaki O.E.B. ve bebek B.B. yaralandı.

Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ş.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas yaralı

Sivas Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:34
Sabah
06:00
Öğle
12:34
İkindi
16:09
Akşam
18:59
Yatsı
20:19
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.