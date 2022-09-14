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Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

14.09.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kader G. (26) idaresindeki 44 AED 911 plakalı otomobil, Gürün-Sivas kara yolunun 15. kilometresinde Yılanhüyük mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas Gürün

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