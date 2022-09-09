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Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı

09.09.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 7 kişi yaralandı.

İ.Ö. (46) idaresindeki 06 ZB 718 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında önünde seyreden M.Ü. (55) yönetimindeki 34 CGG 486 tırın dorsesine çarptı.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki T.Ö. (22), İ.Ö. (44), E.S.Ö. (8), A.Ş.Ö. (20), P. Ö. (17) ve M.A. (43) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı

Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı

Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı

Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı

Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı

Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı

Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı

Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı

Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı

Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki biri çocuk 7 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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