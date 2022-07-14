SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D.S. (63) yönetimindeki 58 BG 680 plakalı beton blok yüklü tır, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisi Yassıcabel köyü yakınlarında, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 30 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.
Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan D.S, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz