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Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

14.07.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D.S. (63) yönetimindeki 58 BG 680 plakalı beton blok yüklü tır, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisi Yassıcabel köyü yakınlarında, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 30 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan D.S, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ta uçurumun kenarında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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