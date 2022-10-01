Sivas'ta yarın başlayacak off-road oyunları öncesi araçlar sergilendi

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi ve Sivas Off Road Kulübü iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenecek off-road oyunları öncesi yarışlara katılacak araçlar Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, off-road oyunları yarın Paşabahçe parkurunda gerçekleştirilecek.

Yarışlar öncesinde gerçekleştirilen araç sergisine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve Sivas Off Road Kulübü Başkanı Mehmet Şahin de katıldı.

Burada açıklama yapan Topgül, off road oyunlarını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Toplumun her kesimine hitap eden programlar düzenlediklerini aktaran Topgül, "Bu hafta sonu da off road tutkunlarını Sivas'ımızda ağırlıyoruz. 40 ilden 50 kulübümüzün yer aldığı yarışlara 120 araç katılacak. Sivaslı hemşehrilerimizi yarın yapılacak organizasyona davet ediyorum. Hava güzel, parkurlar çok daha güzel. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.