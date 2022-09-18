YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi

18.09.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi

ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve iki gün süren "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" tamamlandı.

Sivrihisar Havacılık Merkezince Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde organize edilen gösteri, halka açık ve ücretsiz gerçekleştirildi.

Programda, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim uçağı HÜRKUŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibi ile "Deli Anlılar" paraşüt ekibi ve M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları gösteriler sundu.

İsviçreli Danielle Del Buono, uçuş sırasında pilot Emiliano Del Buono kontrolündeki Boeing Stearman tipi uçağın kanadında yürüdü.

Etkinlikte yerli ve yabancı pilotlar da yeteneklerini sergiledi.

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022"

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Sivrihisar

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:57
İkindi
16:26
Akşam
19:10
Yatsı
20:29
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Podyumu değil cepheyi seçti! Güzellik kraliçesi şimdi sıhhiyeci

Podyumu değil cepheyi seçti! Güzellik kraliçesi şimdi sıhhiyeci

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.