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Slovacko Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? 11 Ağustos 2022 Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle!

11.08.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovacko Fenerbahçe maçının 11 Ağustos Perşembe yani bugün saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe 3-0'lık ilk maçın rövanşında Çekya ekibi Slovacko'ya ile karşı karşıya gelecek. Peki Slovacko Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11 Ağustos 2022 Perşembe (bugün) Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi ve detaylar haberimizde...

Slovacko ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında kıyasıya mücadele edecekler. Futbolseverler karşılaşmaya ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Slovacko Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi ve 11'ler...

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?A

Slovacko-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak.
Slovacko-Fenerbahçe maçı saat 20.00'da başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

SARI FENERBAHÇE İLK MAÇTA SKOR AVANTAJINI KAPTI

SARI FENERBAHÇE İLK MAÇTA SKOR AVANTAJINI KAPTI
Temsilcimiz Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Slovacko'yla oynadığı ilk maçı 3-0'lık skorla kazanmıştı.
Fenerbahçe golleri yeni transferlerden Emre Mor ve Lincoln Henrique atmıştı.
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