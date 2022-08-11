Slovacko Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? 11 Ağustos 2022 Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle!

Slovacko ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında kıyasıya mücadele edecekler. Futbolseverler karşılaşmaya ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Slovacko Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi ve 11'ler...
SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?A
Slovacko-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak.
Slovacko-Fenerbahçe maçı saat 20.00'da başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.
SARI FENERBAHÇE İLK MAÇTA SKOR AVANTAJINI KAPTI
Temsilcimiz Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Slovacko'yla oynadığı ilk maçı 3-0'lık skorla kazanmıştı.
Fenerbahçe golleri yeni transferlerden Emre Mor ve Lincoln Henrique atmıştı.
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