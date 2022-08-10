Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic kimdir? Nikola Dabanovic nereli ve kaç yaşında?

Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar hem maç hem de karşılaşmayı yönetecek hakem hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic kimdir? İşte Slovacko Fenerbahçe maçının tarihi ve satti ile hakem Nikola Dabanovic'in biyografisi...
SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ NİKOLA DABANOVİC KİMDİR?
Slovacko Fenerbahçe maçını Nikola Dabanovic düdük çalacak. Nikola Dabanovic 18 Aralık 1981 yılında Podgoritsa, Karadağ'da dünyaya geldi. Nikola Dabanovic, 2006'da Karadağ Birinci Ligi'nde hakemlik yapmaya başladı. Karabğlı hakem 2009 yılında FIFA hakem listesine alınmıştır. İlk üst düzey uluslararası maçını 10 Ağustos 2011'de Bosna-Hersek ve Yunanistan arasında yöneten Dabanovic, Karadağ Birinci Ligi'nde görev yapmaktadır be 2009 yılından bu yana FIFA hakemidir.
SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Slovacko-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak.
Slovacko-Fenerbahçe maçı saat 20.00'da başlayacak.
SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.
SARI LACİVERTLİLER İLK MAÇTA SKOR AVANTAJINI KAPTI
Temsilcimiz Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Slovacko'yla oynadığı ilk maçı 3-0'lık skorla kazanmıştı.
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