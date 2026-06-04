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Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Galatasaray'ın transfer gündemine sürpriz bir isim girdi. Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Jhon Duran'ın sarı-kırmızılı formayı giymek istediği öne sürülürken, genç golcünün durumu Okan Buruk'un vereceği karara göre netlik kazanacak.

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!
Cevdet Berker İşleyen
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray, üst üste dördüncü, toplamda ise 26. Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulübe sürpriz bir transfer önerisi geldi.

JHON DURAN'DAN GALATASARAY'A MESAJ

Okan Buruk a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an Aslan olabilir: Beni alın! 1

Fenerbahçe'de beklediği ortamı bulamayan ve kariyerinde ayrıldığı kulüplerle zaman zaman sorunlar yaşayan Jhon Duran'ın, Galatasaray forması giymek istediği öne sürüldü. Kolombiyalı futbolcunun menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı yöneticilerle temasa geçtiği ve gelecek cevabı beklediği belirtildi.

+4 KONTENJANINA UYUYOR

Okan Buruk a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an Aslan olabilir: Beni alın! 2

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Transfer önerisi yönetici Abdullah Kavukcu tarafından teknik direktör Okan Buruk'a iletildi. İlk etapta oyuncunun karakter yapısı nedeniyle mesafeli yaklaşan Buruk'un, Duran'ın yabancı kuralındaki +4 kontenjanına uygun olması nedeniyle fikrini yeniden değerlendirebileceği ifade edildi.

KISA SÜREDE BİRÇOK TAKIM DEĞİŞTİRDİ

Okan Buruk a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an Aslan olabilir: Beni alın! 3

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinde sık sık kulüp değiştiren Jhon Duran, 2022 yılının başında Envigado'dan Chicago'ya 1,7 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bir yıl sonra 29,5 milyon Euro bedelle Aston Villa'nın yolunu tutan genç golcü, 2025 kış transfer döneminde 77 milyon Euro karşılığında Al Nassr'a imza attı.

Suudi Arabistan macerasında istediğini bulamayan Duran, daha sonra Fenerbahçe'ye kiralandı. Türkiye'deki süreci de kısa süren Kolombiyalı oyuncu, sezonu Zenit'te kiralık olarak tamamladı. Futbolcunun yeni sezonda yeniden Al Nassr'a dönmesi bekleniyor.

FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTMIŞTI

Okan Buruk a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an Aslan olabilir: Beni alın! 4

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kulübün kutlama paylaşımlarını beğenen Jhon Duran, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekmişti. Genç futbolcunun Galatasaray'a transfer olma ihtimali ise iki ezeli rakip arasındaki rekabeti yeniden gündemin üst sıralarına taşıyabilir.

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