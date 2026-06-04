Can Polat cinayetinin arkasından Daltonlar çıktı! Asıl hedef...

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Polat ailesi tatilde saldırıya uğradı. İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Katil zanlısı S.A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Can Polat cinayetinin detayları merak edilirken Seyhan Avşar X hesabında ulaştığı bilgileri paylaştı.
Gazeteci Avşar paylaşımında "Dilan Polat’ın şoförü Can Polat’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmadaki ilk detaylara ulaştım. Fail talimatı Daltonlar çetesinden aldığını, Polat ailesinin konumunu Dilan Polat’ın paylaşımlarından öğrendiğini söyledi" ifadelerine yer verdi.
Paylaşımın devamında şu detaylar dikkat çekti:
"Şüpheli hedeflerinin Engin Polat olduğunu ancak Engin Polat’ın gideceği yerlerin güvenlikli olması nedeniyle eylemi gerçekleştiremediğini, talimat doğrultusunda Polat’ların bir yakınını öldürdüğünü söyledi. Engin Polat ise ilk ifadesinde uzun bir süredir Daltonların kendilerini tehdit ettiğini söyledi."
Öte yandan Dilan Polat vurulma anından hemen sonra yaşananları gözyaşları içinde anlattığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.
Dilan Polat, “Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz” ifadelerini kullandı. Dilan Polat paylaştığı videoyu, bir süre sonra kaldırdı.
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