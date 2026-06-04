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Can Polat cinayetinin arkasından Daltonlar çıktı! Asıl hedef...

İzmir Çeşme’de yaşanan silahlı saldırıda Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüphelinin ilk ifadesi ve saldırıya ilişkin ortaya çıkan detaylar gündem yarattı.

Can Polat cinayetinin arkasından Daltonlar çıktı! Asıl hedef...

Polat ailesi tatilde saldırıya uğradı. İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Katil zanlısı S.A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Can Polat cinayetinin detayları merak edilirken Seyhan Avşar X hesabında ulaştığı bilgileri paylaştı.

Gazeteci Avşar paylaşımında "Dilan Polat’ın şoförü Can Polat’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmadaki ilk detaylara ulaştım. Fail talimatı Daltonlar çetesinden aldığını, Polat ailesinin konumunu Dilan Polat’ın paylaşımlarından öğrendiğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

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UZUN SÜREDİR TEHDİT EDİLİYORMUŞ

Paylaşımın devamında şu detaylar dikkat çekti:

Can Polat cinayetinin arkasından Daltonlar çıktı! Asıl hedef... 1

"Şüpheli hedeflerinin Engin Polat olduğunu ancak Engin Polat’ın gideceği yerlerin güvenlikli olması nedeniyle eylemi gerçekleştiremediğini, talimat doğrultusunda Polat’ların bir yakınını öldürdüğünü söyledi. Engin Polat ise ilk ifadesinde uzun bir süredir Daltonların kendilerini tehdit ettiğini söyledi."

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DİLAN POLAT'IN YAYIN AÇMASI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Dilan Polat vurulma anından hemen sonra yaşananları gözyaşları içinde anlattığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Can Polat cinayetinin arkasından Daltonlar çıktı! Asıl hedef... 2

Dilan Polat, “Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz” ifadelerini kullandı. Dilan Polat paylaştığı videoyu, bir süre sonra kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat Can Polat
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