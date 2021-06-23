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Slovakya İspanya maçı ne zaman? Slovakya İspanya hangi kanalda ve saat kaçta?

23.06.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler Slovakya İspanya maçına ilişkin arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. "Slovakya İspanya maçı ne zaman?" , "Slovakya İspanya hangi kanalda ve saat kaçta?" sorularının yanıtı araştırılıyor. EURO 2020 E grubu maçında Slovakya ve İspanya karşı karşıya gelecek ve sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmak için ter dökecekler. İşte ayrıntılar...

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. "Slovakya İspanya maçı ne zaman?" , "Slovakya İspanya hangi kanalda ve saat kaçta?" sorularının yanıtı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Slovakya İspanya maçı ne zaman oynanacak?

İspanya ve Slovakya karşı karşıya geliyor. EURO 2020 E grubunda olan iki takım da kazanmak için elinden geleni ardına koyacak.

SLOVAKYA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

SLOVAKYA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?
Slovakya - İspanya maçı 23 Haziran Çarşamba günü oynanacak. İki takım da bugün karşı karşıya gelerek sahada nefes kesen anlara imza atacak.

SLOVAKYA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

SLOVAKYA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
İspanya ile Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Slovakya - İspanya maçı bu akşam (23 Haziran) 19:00'da gerçekleşecek. Maç, futbol meraklıları için TRT1'de canlı yayınlanacak ve 90 dakika sürecek.
Marek Hamsik’li Slovakya, rakibini alt ederse tur biletinin sahibi olacak. Eğer ispanya rakibini alt ederse turlayan taraf İspanya olacak.

MUHTEMEL 11'LER

MUHTEMEL 11'LER
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda
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Anahtar Kelimeler:
İspanya Slovakya Milli Futbol Takımı
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