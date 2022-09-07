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Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

07.09.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerinde şarkıcı Ceylan Ertem konser verdi.

Söke'de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konseri, belediye başkan yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile çok sayıda vatandaş izledi.

Ertem, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sonrası Ertem'e Aydın'a özgü geleneksel giysiler hediye edildi.

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

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Anahtar Kelimeler:
Söke Ceylan Ertem konser

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