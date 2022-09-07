Söke'de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konseri, belediye başkan yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile çok sayıda vatandaş izledi.

Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümünde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı

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