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SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

08.09.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

MANİSA (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı çevresinde gösteri sundu.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti, bazıları da alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da gösteriyi meydandan takip etti.

Gösteriyi ilgiyle izleyen Hatice Doğancı, F-16'nın sesinin adeta kalbini durdurduğunu belirterek, "Bizleri göklere çıkardılar. Gösteri çok güzeldi." dedi.

Sabriye Duman da "Çok muhteşemdi. Benim oğlum da pilot olmak istiyordu ama olamadı. Harika bir gösteriydi. Onları yakından izlemek daha da güzel. Bu Manisa'ya ikinci gelişleri. Her iki gösteriyi de izledim." diye konuştu.

Adem Doğan ise gösteriyi heyecanla izledikten sonra pilot olmak istediğini söyledi.

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

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