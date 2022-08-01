YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

01.08.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

RİZE (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında Rize'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Kent merkezinde yaklaşık 29,5 metre yüksekliğindeki Çay Bardağı Kulesi üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

Bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün Rize'de 4 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de prova uçuşu yaptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:07
Öğle
12:29
İkindi
16:24
Akşam
19:42
Yatsı
21:19
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.