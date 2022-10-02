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SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

02.10.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

TEKİRDAĞ - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, kent merkezinde sahil dolgu alan üzerinde gösteri sundu.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bazı seyirciler de gösteriye alkışlarla destek verdi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 25 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamlayarak gösterisini tamamladı.

SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

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