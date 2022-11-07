Son dakika: '1 saat 15 dakika!' Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor maçı sonrası fenalaştı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada bordo - mavililer 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın bu skorla bitmesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir rahatsızlık yaşadı.
Tansiyonunun yükseldiği öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisinin stadyumda yapıldığı öğrenildi.
Tedavisi gerçekleştirilen Ahmet Ağaoğlu'nun maçtan 1 saat 15 dakika sonra stadyumdan ayrıldığı kaydedildi.
Ağaoğlu'nun durumunun iyi olduğu ve otelinde dinlenmeye çekildiği aktarıldı. (61 Saat)
Karşılaşmanın bu skorla bitmesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir rahatsızlık yaşadı.
Tansiyonunun yükseldiği öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisinin stadyumda yapıldığı öğrenildi.
Tedavisi gerçekleştirilen Ahmet Ağaoğlu'nun maçtan 1 saat 15 dakika sonra stadyumdan ayrıldığı kaydedildi.
Ağaoğlu'nun durumunun iyi olduğu ve otelinde dinlenmeye çekildiği aktarıldı.