Son dakika: '1 saat 15 dakika!' Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor maçı sonrası fenalaştı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada bordo - mavililer 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın bu skorla bitmesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir rahatsızlık yaşadı.

Tansiyonunun yükseldiği öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisinin stadyumda yapıldığı öğrenildi.

Tedavisi gerçekleştirilen Ahmet Ağaoğlu'nun maçtan 1 saat 15 dakika sonra stadyumdan ayrıldığı kaydedildi.

Ağaoğlu'nun durumunun iyi olduğu ve otelinde dinlenmeye çekildiği aktarıldı. (61 Saat)