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  4. Son dakika: '1 saat 15 dakika!' Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor maçı sonrası fenalaştı!

Son dakika: '1 saat 15 dakika!' Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor maçı sonrası fenalaştı!

07.11.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk etti. Bordo - mavililer, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Trabzonsporlu taraftarlar müsabakadan alınan 1 puanın şokunu yaşarken, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu fenalaştı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada bordo - mavililer 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın bu skorla bitmesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir rahatsızlık yaşadı.

Tansiyonunun yükseldiği öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisinin stadyumda yapıldığı öğrenildi.

Tedavisi gerçekleştirilen Ahmet Ağaoğlu'nun maçtan 1 saat 15 dakika sonra stadyumdan ayrıldığı kaydedildi.

Ağaoğlu'nun durumunun iyi olduğu ve otelinde dinlenmeye çekildiği aktarıldı. (61 Saat)

AHMET AĞAOĞLU FENALAŞTI

RAHATSIZLIK YAŞADI

RAHATSIZLIK YAŞADI

Karşılaşmanın bu skorla bitmesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir rahatsızlık yaşadı.

TANSİYONU YÜKSELDİ

TANSİYONU YÜKSELDİ

Tansiyonunun yükseldiği öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisinin stadyumda yapıldığı öğrenildi.

1 SAAT 15 DAKİKA

1 SAAT 15 DAKİKA

Tedavisi gerçekleştirilen Ahmet Ağaoğlu'nun maçtan 1 saat 15 dakika sonra stadyumdan ayrıldığı kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU...

SAĞLIK DURUMU...

Ağaoğlu'nun durumunun iyi olduğu ve otelinde dinlenmeye çekildiği aktarıldı.

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